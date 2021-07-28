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21Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 28 июля
15:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Зенита» Оздоев выбыл из-за травмы колена на 2−3 месяца

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев пропустит ближайшие 2−3 месяца из-за травмы колена, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга

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Источник: РИА "Новости"

У 28-летнего российского футболиста диагностировано растяжение связок коленного сустава. Оздоев будет проходить консервативное лечение.

Хавбек не сможет помочь сборной России в матчах отбора чемпионата мира-2022 с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

24 июля Оздоев покинул поле из-за повреждения на 9-й минуте матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

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