Полузащитник «Зенита» Оздоев выбыл из-за травмы колена на 2−3 месяца

У 28-летнего российского футболиста диагностировано растяжение связок коленного сустава. Оздоев будет проходить консервативное лечение.

Хавбек не сможет помочь сборной России в матчах отбора чемпионата мира-2022 с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).