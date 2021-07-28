Полузащитник «Зенита» Оздоев выбыл из-за травмы колена на 2−3 месяца
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев пропустит ближайшие 2−3 месяца
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев пропустит ближайшие 2−3 месяца
У 28-летнего российского футболиста диагностировано растяжение связок коленного сустава. Оздоев будет проходить консервативное лечение.
Хавбек не сможет помочь сборной России в матчах отбора чемпионата мира-2022 с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).
24 июля Оздоев покинул поле