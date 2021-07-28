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15:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: предметных переговоров по Азмуну пока нет. На сегодня он игрок «Зенита» на 100%

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Сердара Азмуна.

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Источник: РИА "Новости"
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«Никакой конкретной информации сейчас нет. Сердаром интересуются многие клубы, но предметных переговоров на сегодняшний день пока нет. Азмун готовится вместе с командой. Естественно, это футбол, и всё может измениться, но на сегодняшний день он игрок “Зенита” на сто процентов.

Что касается моей позиции, если предложение устраивает клуб, то вопросов нет. Желание игрока попробовать себя в другом более сильном турнире только приветствуется», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Байер» предложил Азмуну пятилетний контракт с зарплатой в € 2,8 млн за сезон. По информации немецких СМИ, 26-летний иранский футболист близок к переходу в команду из Леверкузена.

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