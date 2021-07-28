Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Црвена Звезда
Кайрат
50
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спарта П
Рапид В
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Янг Бойз
Слован Бр
32
Футбол. Еврокубки
доп. время
Мидтьюлланн
Селтик
21
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Мура
31
Футбол. Еврокубки
21:00
Галатасарай
ПСВ
12
Футбол. Еврокубки
20:30
ЧФР
Линколн
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Алашкерт
31
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Олимпиакос П
01
Футбол. Кубок России
19:00
Чайка
Авангард К
20
Футбол. Кубок России
19:00
Сатурн
Знамя
02
Футбол. Кубок России
18:30
Пересвет
Рязань
П 4:3
11
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ставрополь
Кубань Холдинг
10
Футбол. Кубок России
18:00
Ленинградец
Динамо СПб
40
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Бр
Смоленск
П 7:6
11
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Вл
Чертаново
21
Футбол. Кубок России
18:00
Волна
Шинник
П 5:4
00
Футбол. Кубок России
18:00
Сокол
Саранск
23
Футбол. Кубок России
17:30
Кайрат М
Калуга
10
Футбол. Кубок России
17:00
Анжи
Машук-КМВ
П 4:2
00
Футбол. Кубок России
17:00
СКА
Форте
П 6:7
00
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
Звезда П
П 5:4
00
Футбол. Кубок России
16:30
Легион Динамо
Спартак Нч
П 4:2
00
Футбол. Кубок России
16:30
Родина
Торпедо Вл
23
Футбол. Кубок России
16:30
Спартак Тй
Волга Ул
П 2:4
11
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
Челябинск
20
Футбол. Кубок России
16:00
Иртыш
Динамо Брл
12
Футбол. Кубок России
16:00
Звезда СПб
Тверь
10
Футбол. Сборные
14:30
Франция
Япония
04
Футбол. Сборные
14:30
ЮАР
Мексика
03
Футбол. Сборные
14:00
Австралия
Египет
02
Футбол. Сборные
14:00
Испания
Аргентина
11
Футбол. Кубок России
13:00
Строгино
Красава
03
Футбол. Сборные
11:30
Румыния
Новая Зеландия
00
Футбол. Сборные
11:30
Южная Корея
Гондурас
60
Футбол. Сборные
11:00
Саудовская Аравия
Бразилия
13
Футбол. Сборные
11:00
Германия
Кот-д`Ивуар
11
Все события
Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 28 июля
23Олимпиада в Токио: все чемпионы 28 июля
22:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» ведет переговоры с Крыховяком

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» ведет переговоры с полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.

Локомотив
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В данный момент стороны далеки от сделки из-за высоких запросов игрока по зарплате. Контракт 31-летнего поляка с «Локо» действует до лета 2022 года.

Во вторник, 27 июля, появилась информация, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предложил ряду клубов РПЛ приобрести нескольких футболистов «Локо», в том числе и Крыховяка.

Крыховяк выступает за «Локо» с 2018 года. Хавбек провел за железнодорожников 109 матчей, забил 23 мяча, в составе команды стал обладателем Кубка России (2019, 2021) и Суперкубка страны (2019).

Читайте также
 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
Россияне идут за золотом: чего ждать от Олимпиады 29 июля
Российские волейболисты разгромили Бразилию в матче Олимпиады
В Кремле прокомментировали скандал с Медведевым на Олимпиаде
Отлетевшая подошва кроссовка лишила Россию исторического золота
Трех белорусских и трех украинских легкоатлетов не пустили на ОИ
Гол Александра Головина не спас «Монако» от поражения
Онопко назвал молодых игроков, которые могут попасть в сборную
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь