«Краснодар» ведет переговоры с Крыховяком

В данный момент стороны далеки от сделки из-за высоких запросов игрока по зарплате. Контракт 31-летнего поляка с «Локо» действует до лета 2022 года.

Во вторник, 27 июля, появилась информация, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предложил ряду клубов РПЛ приобрести нескольких футболистов «Локо», в том числе и Крыховяка.