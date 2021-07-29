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13:21 (мск), источник: Матч ТВ

«Фиорентина» готова продать Кокорина «Сочи»

Руководство «Фиорентины» готово расстаться этим летом с российским нападающим команды Александром Кокориным.

Сочи
ФиорентинаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Матч ТВ», одним из вариантов продолжения карьеры игрока является «Сочи», за который он уже выступал в 2020 году.

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В «Фиорентину» Кокорин перешел в январе этого года из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. За сопоставимую сумму итальянский клуб готов расстаться с 30-летним форвардом.

За полгода в Серии А россиянин сыграл только в четырех матчах, всякий раз выходя на замену. Результативными действиями он не отметился.

Сейчас Кокорин готовится к сезону вместе с «Фиорентиной» и принимает участие в контрольных матчах. Окончательное решение в клубе примут после завершения первого сбора.

Напомним, что «Сочи» летом покинул основной форвард — Антон Заболотный.

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