«Фиорентина» готова продать Кокорина «Сочи»
Руководство «Фиорентины» готово расстаться этим летом с российским нападающим команды Александром Кокориным.
Руководство «Фиорентины» готово расстаться этим летом с российским нападающим команды Александром Кокориным.
Как стало известно «Матч ТВ», одним из вариантов продолжения карьеры игрока является «Сочи», за который он уже выступал в 2020 году.
В «Фиорентину» Кокорин перешел в январе этого года из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. За сопоставимую сумму итальянский клуб готов расстаться с 30-летним форвардом.
За полгода в Серии А россиянин сыграл только в четырех матчах, всякий раз выходя на замену. Результативными действиями он не отметился.
Сейчас Кокорин готовится к сезону вместе с «Фиорентиной» и принимает участие в контрольных матчах. Окончательное решение в клубе примут после завершения первого сбора.
Напомним, что «Сочи» летом покинул основной форвард — Антон Заболотный.