На матч «Крылья Советов» — «Спартак» будет допущено до 500 человек, включая участников матча
На матч 2-го тура Российской
На матч 2-го тура Российской
В настоящий момент управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения домашних футбольных матчей ПФК «Крылья Советов» с участием зрителей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции среди населения Самарской области, сохранение устойчивой динамики к росту еженедельно регистрируемых новых случаев заболевания.
Эта мера принята в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ Анны Поповой № 18 от
В связи с этим доступ на стадион получат
Проверка будет осуществляться на входе. Бумажные сертификаты без
В связи с сохранением высокого риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона необходимо минимизировать количество участников любых мероприятий, обеспечить проведение профилактических мероприятий. Зрителям, пришедшим на матч, необходимо будет соблюдать дистанцирование и масочный режим.
ПФК «Крылья Советов» приносит извинения болельщиков в связи с принятием данного решения. Главное сейчас — здоровье команды и болельщиков клуба.
Надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится и команда сыграет при болельщиках на трибунах нашего стадиона — сразу, как это позволит сделать эпидемиологическая обстановка в Самарской области.
Купленные ранее билеты на игру «Крылья Советов» — «Спартак» будут недействительны и подлежат возврату по месту приобретения.