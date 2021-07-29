На матч «Крылья Советов» — «Спартак» будет допущено до 500 человек, включая участников матча

В настоящий момент управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения домашних футбольных матчей ПФК «Крылья Советов» с участием зрителей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции среди населения Самарской области, сохранение устойчивой динамики к росту еженедельно регистрируемых новых случаев заболевания.

Эта мера принята в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ Анны Поповой № 18 от 07.07.2021 и требованиями регионального Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 20.07.2021 и 28.07.2021 о допуске зрителей на спортивные события на основании показателей распространения COVID-19 в регионе за последние 14 дней.

В связи с этим доступ на стадион получат болельщики-владельцы абонементов на сезон 2021/22, у которых есть qr-код (на входе нужно будет предъявить сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат с qr-кодом о перенесенном заболевании, паспорт и абонемент).

Проверка будет осуществляться на входе. Бумажные сертификаты без qr-кодов недействительны. На стадионе болельщики с абонементами на трибуны В, С и D разместятся на трибуне С, с абонементами на трибуну А — на А, с абонементами на сектор VIP — на VIP. Все болельщики занимают места на втором ярусе.

В связи с сохранением высокого риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона необходимо минимизировать количество участников любых мероприятий, обеспечить проведение профилактических мероприятий. Зрителям, пришедшим на матч, необходимо будет соблюдать дистанцирование и масочный режим.

ПФК «Крылья Советов» приносит извинения болельщиков в связи с принятием данного решения. Главное сейчас — здоровье команды и болельщиков клуба.

Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, сложившейся в настоящее время в Самарской области, а также в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора по Самарской области, ПФК «Крылья Советов» не реализует билетную программу на матч «Крылья Советов» — «Спартак». В связи с этим реализация билетов в гостевой сектор также производиться не будет.

Надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится и команда сыграет при болельщиках на трибунах нашего стадиона — сразу, как это позволит сделать эпидемиологическая обстановка в Самарской области.