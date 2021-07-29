Себастьян Дриусси стал игроком «Остина»

«Я очень рад присоединиться к “Остину” и продолжить свою карьеру в МЛС. Я следил за клубом в его первом сезоне, и для меня большая честь представлять эту команду. Поддержка руководства клуба стала ключевым фактором в моём решении о переходе. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к своим товарищам по команде и тренерскому штабу», — цитирует Дриусси пресс-служба клуба.