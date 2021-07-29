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Себастьян Дриусси стал игроком «Остина»

Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси подписал многолетний контракт с клубом МЛС «Остин».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил официальный сайт команды. Форвард взял 25-й номер.

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«Я очень рад присоединиться к “Остину” и продолжить свою карьеру в МЛС. Я следил за клубом в его первом сезоне, и для меня большая честь представлять эту команду. Поддержка руководства клуба стала ключевым фактором в моём решении о переходе. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к своим товарищам по команде и тренерскому штабу», — цитирует Дриусси пресс-служба клуба.

Ранее аргентинец реализовал своё право на выкуп контракта с «Зенитом». Форвард перешёл в петербургский клуб из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн. Контракт аргентинского форварда с «Зенитом» был рассчитан до лета 2022 года.

В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

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