В Самару едут сотни фанатов «Спартака». Но на стадион их не пустят
Разве это честно по отношению к вакцинированным болельщикам гостей?
Разве это честно по отношению к вакцинированным болельщикам гостей?
На матч «Крылья Советов» — «Спартак» пустят до 500 человек, включая участников матча. Это стало известно за сутки до игры.
Доступ на стадион, согласно официальному сообщению «КС», получат только
Решение об ограничении числа болельщиков было принято в связи с нарастанием количества заболевших: неделю подряд в регионе фиксируют больше 300 случаев инфицирования коронавирусом в сутки. 27 июля было выявлено рекордное число в 337 человек, 28-го оно возросло уже до 370.
Ряд болельщиков «Спартака» уже приехали в Самару, большая часть планирует добраться на «выезд» завтра, несмотря на введённые ограничения, что вполне объясняется простыми фактами: спланированное время, невозвратные билеты и бронирование проживания.
При этом, по словам доехавших до города болельщиков «Спартака», в области нет никаких жёстких ограничений.
«Люди не носят маски. В любом магазине, в ресторане персонал без них, надеть тоже не просят. За сутки, что я здесь, ни разу ею не воспользовался», — говорит один из болельщиков «Спартака».
И тут снова возникают логичные вопросы:
Внятных ответов на эти вопросы мы вряд ли дождёмся.