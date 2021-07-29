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21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

В Самару едут сотни фанатов «Спартака». Но на стадион их не пустят

Разве это честно по отношению к вакцинированным болельщикам гостей?

Спартак
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Источник: РИА "Новости"
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На матч «Крылья Советов» — «Спартак» будет допущено до 500 человек, включая участников матча

На матч «Крылья Советов» — «Спартак» пустят до 500 человек, включая участников матча. Это стало известно за сутки до игры.

Доступ на стадион, согласно официальному сообщению «КС», получат только болельщики-владельцы абонементов, у которых есть QR-код, полученный либо после вакцинации, либо после подтверждения о перенесённом заболевании коронавирусом. Билетная программа на матч приостановлена, в том числе и на гостевой сектор — все купленные ранее билеты подлежат возврату с возмещением денежных средств.

Решение об ограничении числа болельщиков было принято в связи с нарастанием количества заболевших: неделю подряд в регионе фиксируют больше 300 случаев инфицирования коронавирусом в сутки. 27 июля было выявлено рекордное число в 337 человек, 28-го оно возросло уже до 370.

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Ряд болельщиков «Спартака» уже приехали в Самару, большая часть планирует добраться на «выезд» завтра, несмотря на введённые ограничения, что вполне объясняется простыми фактами: спланированное время, невозвратные билеты и бронирование проживания.

При этом, по словам доехавших до города болельщиков «Спартака», в области нет никаких жёстких ограничений.

«Люди не носят маски. В любом магазине, в ресторане персонал без них, надеть тоже не просят. За сутки, что я здесь, ни разу ею не воспользовался», — говорит один из болельщиков «Спартака».

И тут снова возникают логичные вопросы:

  1. В город приедет несколько тысяч человек из Москвы, которые, не имея возможности попасть на стадион, заполнят бары и рестораны, чтобы посмотреть матч и провести время. Неужели нахождение в замкнутом помещении менее опасно, чем на открытом воздухе?
  2. В Самаре кафе, бары и рестораны работают без ограничений (никаких кодов, как было в Москве, нет), то же самое касается других мест массового скопления людей. Учитывая, что среди жителей города маски не являются обязательным атрибутом для похода в магазин, чем стадион опаснее?
  3. Почему вакцинированные болельщики «Спартака» не могут попасть на стадион? Почему правило относится только к владельцам абонементов?

Внятных ответов на эти вопросы мы вряд ли дождёмся.

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