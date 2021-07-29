«Ростов» договорился о переходе защитника «Брондбю»
Защитник датского «Брондбю» Андреас Максе станет игроком «Ростова».
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Защитник датского «Брондбю» Андреас Максе станет игроком «Ростова».
Российский клуб согласовал все условия сделки, 27-летний футболист в пятницу прилетит в расположение южан и пройдет медобследование. Об этом пишет издание BT.
Ожидается, что «Ростову» трансфер капитана «Брондбю» обойдется в 2 миллиона евро.
В минувшем розыгрыше датской Суперлиги Максе провел 30 матчей и забил в них два гола.