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12:44 (мск), источник: Газета.Ру

Белорусский тренер рассказал, что его «просто убило» в РПЛ

Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, что разочаровало его в Российской премьер-лиге (РПЛ).

РоторПремьер-лига: таблица и календарь
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«Меня просто убило, что некоторые игроки в России не имеют своего мнения и делают то, что им говорят агенты. В “Роторе” есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе, но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в “Роторе”, они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Спортивных амбиций у них нет. В Украине я с таким положением дел не сталкивался», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Белорусский наставник возглавил «Ротор» в начале зимы 2019 года. Под его руководством клуб занял первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона 2019/20 и вышел в РПЛ.

19 марта руководство волгоградской команды уволило 47-летнего тренера.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» готов расстаться с большей частью лидеров команды.

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