Белорусский тренер рассказал, что его «просто убило» в РПЛ
Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, что разочаровало его в Российской
Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, что разочаровало его в Российской
«Меня просто убило, что некоторые игроки в России не имеют своего мнения и делают то, что им говорят агенты. В “Роторе” есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе, но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в “Роторе”, они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Спортивных амбиций у них нет. В Украине я с таким положением дел не сталкивался», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».
Белорусский наставник возглавил «Ротор» в начале зимы 2019 года. Под его руководством клуб занял первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона 2019/20 и вышел в РПЛ.
19 марта руководство волгоградской команды уволило 47-летнего тренера.
Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» готов расстаться с большей частью лидеров команды.