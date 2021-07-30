Белорусский тренер рассказал, что его «просто убило» в РПЛ

«Меня просто убило, что некоторые игроки в России не имеют своего мнения и делают то, что им говорят агенты. В “Роторе” есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе, но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в “Роторе”, они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Спортивных амбиций у них нет. В Украине я с таким положением дел не сталкивался», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».