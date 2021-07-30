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18:32 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» захотел купить форварда сборной Италии

Петербургский «Зенит» захотел купить нападающего «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Италия
Зенит
ТориноПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Клуб Российской Премьер-лиги (РПЛ) предлагает Белотти контракт на четыре года с окладом в четыре миллиона евро без учета бонусов. Отмечается, что «Зенит» уже связался с итальянской стороной.

Соглашение Белотти с его нынешним клубом рассчитано до лета 2022 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 35 миллионов евро. В минувшем сезоне чемпионата Италии нападающий отметился 13 голами в 35 матчах. В составе сборной страны Белотти стал чемпионом Европы.

В минувшем розыгрыше чемпионата России форварды «Зенита» стали лучшими бомбардирами РПЛ. Артем Дзюба забил 20 мячей, его партнер по команде Сердар Азмун отметился 19 голами.

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