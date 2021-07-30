«Зенит» захотел купить форварда сборной Италии

Клуб Российской Премьер-лиги (РПЛ) предлагает Белотти контракт на четыре года с окладом в четыре миллиона евро без учета бонусов. Отмечается, что «Зенит» уже связался с итальянской стороной.

Соглашение Белотти с его нынешним клубом рассчитано до лета 2022 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 35 миллионов евро. В минувшем сезоне чемпионата Италии нападающий отметился 13 голами в 35 матчах. В составе сборной страны Белотти стал чемпионом Европы.