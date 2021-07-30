Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т
Рубин
03
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Спартак
00
Футбол. Сборные
14:00
Нидерланды
США
П 2:4
22
Футбол. Сборные
13:00
Швеция
Япония
31
Футбол. Сборные
12:00
Великобритания
Австралия
34
Футбол. Сборные
11:00
Канада
Бразилия
П 4:3
00
Все события
Фоторепортажи
17Олимпиада в Токио: все чемпионы 29 июля
12Токио-2020: лучшие кадры 27 июля
19:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перешёл в «Венецию»

Итальянская «Венеция» подписала полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона на правах аренды, информирует пресс-служба армейцев. Арендное соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2021/2022. Опция последующего выкупа игрока не предусмотрена.

Венеция
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

22-летний игрок выступает за ЦСКА с 2018 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне Арнор Сигурдссон провёл за ЦСКА 31 матч, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 4,5 млн.

Напомним, футбольный клуб «Венеция» вернулся в элитный дивизион Италии, Серию А, спустя 20 лет. За всю свою историю «Венеция» семь раз получала путёвку в элитный дивизион Италии. По итогам сезона-2020/2021 в Серию А также вышел футбольный клуб «Эмполи».

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Командный зачет ОИ: как идет Россия и чего ждать на финише Игр
На Олимпиаде в Токио будет русский финал в теннисе
Волейболисты сборной России потерпели первое поражение в Токио
«Опустились на колени»: сербские СМИ — о поражении Джоковича
«Спартак» играет с «Крыльями Советов» в матче РПЛ (трансляция)
«Зенит» захотел купить форварда сборной Италии
«Реал», «Барса» и «Ювентус» сделали новое заявление о Суперлиге
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь