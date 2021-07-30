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21:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Соболева с пенальти принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»

«Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

Спартак
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Автором победного гола стал нападающий Александр Соболев, который реализовал пенальти во втором тайме. При этом форвард не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.

Сам пенальти был назначен главным арбитром встречи Павлом Кукуяном после подсказки ВАР.

«Спартак» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ. Это также первая победа красно-белых в официальном матче под руководством нового главного тренера Руя Витории.

Крылья Советов
0:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
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