Гол Соболева с пенальти принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»

Футбол, Премьер-лига, Тур 230.07.2021, 19:00 (МСК UTC+3)Самара Арена, 500 зрителей
|Игорь Осинькин
|Руй Витория
|1
|Иван Ломаев
|98
|Александр Максименко
|4
|Александр Солдатенков
|2
|Самюэль Жиго
|5
|Юрий Горшков
47′
|6
|Айртон
|18
|Мехди Зеффан
|14
|Георгий Джикия
|17
|Антон Зиньковский
|92
|Николай Рассказов
|21
|Дмитрий Иванисеня
90′
|18
|Наиль Умяров
|47
|Сергей Божин
67′83′
|7
|Александр Соболев
|8
|Максим Витюгов
|8
|Виктор Мозес
52′59′
|6
|Денис Якуба
26′
|77
|Резиуан Мирзов
|25
|Данил Пруцев
|10
|Зелимхан Бакаев
65′86′
|11
|Роман Ежов
76′
|4
|Йоррит Хендрикс
|9
|Сергей Пиняев
|22
|Михаил Игнатов
60′
|10
|Владислав Сарвели
83′
|11
|Джордан Ларссон
|19
|Дмитрий Цыпченко
|47
|Роман Зобнин
74′
|33
|Иван Сергеев
76′
|33
|Алекс Крал
|20
|Герман Онугха
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|18
|0
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|11
|6
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
|ВАР
|Павел Шадыханов(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Николай Богач(Россия, Люберцы)