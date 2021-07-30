Крыховяк покинет «Локомотив». Гжегож уже попрощался с партнёрами по команде

«Польский полузащитник уже сказал партнёрам, что покинет клуб», — сказал один из источников «Чемпионату».



Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Крыховяк не примет участие в дерби против ЦСКА. Ранее СМИ сообщали, что Крыховяк близок к переходу в «Краснодар».