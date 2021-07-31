ЦСКА и «Локомотив» в субботу встретятся в центральном матче второго тура РПЛ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу двумя матчами. В 17:30 мск начнется игра между «Уфой» и московским «Динамо», а в 20:00 мск — встреча столичных ЦСКА и «Локомотива».

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» — центральный во втором туре РПЛ. В прошлом сезоне армейцы заняли шестое место и впервые за 20 лет не попали в еврокубки, а железнодорожники стали третьими, завоевали Бетсити — Кубок России и получили право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Новый розыгрыш чемпионата России команды начали с побед над «Уфой» (1:0) и тульским «Арсеналом» (3:1) соответственно. Перед дерби ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, «Локомотив» располагается на четвертой строчке за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией матч между ЦСКА и «Локомотивом» смогут посетить не более 3 тыс. человек. Доступ на «ВЭБ-Арену» будет разрешен только зрителям с QR-кодами. Как сообщил ТАСС источник, близкий к «Локомотиву», железнодорожники получили от ЦСКА подтверждение о выделении им 5% от общего числа билетов, на трибуны смогут попасть до 150 болельщиков красно-зеленых. В первом туре на домашней игре ЦСКА присутствовало 938 зрителей, тогда как «Локомотив» провел игру при пустых трибунах, посчитав неправильным отдавать предпочтение той или иной группе болельщиков, купивших абонементы на новый сезон.

Предстоящий матч станет 68-м в российской истории встреч ЦСКА и «Локомотива». На данный момент небольшое статистическое преимущество на стороне железнодорожников — у них 29 побед против 25 у армейцев, еще 13 встреч завершились вничью. В прошлом сезоне команды встречались трижды и все три раза сильнее были красно-зеленые, не пропустив ни одного мяча, — 1:0, 2:0 (оба матча прошли в рамках чемпионата России), 3:0 (полуфинал Бетсити — Кубка России). В четырех последних играх на «ВЭБ-Арене» ЦСКА одержал одну победу, потерпев при этом три поражения.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 2, 31.07.2021, 20:00 ЦСКА - Локомотив -

Субботняя игра станет первым дерби для нового главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого. Бывший защитник сборной России в качестве игрока выступал за армейский клуб с 2001 по 2018 год, завоевав 20 трофеев, включая Кубок УЕФА. В качестве тренера он начал работать в ноябре 2018 года, войдя вместе с братом Василием в штаб Леонида Слуцкого в нидерландском «Витессе», где проработал до ноября 2019 года. На протяжении следующего года он занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА; с января 2021 года работал в тренерском штабе команды под руководством двух главных тренеров — Виктора Гончаренко и Ивицы Олича, а 19 июля сам стал новым наставником команды.

Для Марко Николича, который занимает пост главного тренера «Локомотива» с мая 2020 года, предстоящее дерби против ЦСКА станет пятым. Под руководством сербского специалиста, контракт с которым в мае был продлен до конца сезона-2023/24, железнодорожники выиграли у армейцев четыре матча из четырех. В этих играх красно-зеленые забили восемь мячей, пропустив всего один.

Как поменялись составы ЦСКА и «Локомотива»

Летом из «Локомотива» в ЦСКА перешел 19-летний полузащитник Максим Мухин, который в 2021 году принял участие в пяти матчах сборной России. По данным портала Transfermarkt, армейцы заплатили за молодого игрока €170 тыс. Соглашение между хавбеком и его новым клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.

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Еще одним новичком армейцев стал нападающий сборной России Антон Заболотный, отметившийся победным голом в матче против «Уфы». 30-летний форвард перешел в ЦСКА на правах свободного агента после того, как истек срок его соглашения с «Сочи». Он является воспитанником московского клуба, но до сезона-2021/22 не провел за основной состав красно-синих ни одной официальной игры.

Летом ЦСКА по истечении контракта покинул 18-летний защитник Никита Котин, который за полтора года в клубе ни разу не сыграл за основу в официальных матчах. Также армейцы отдали в аренду сразу четырех игроков — вратаря Илью Помазуна (екатеринбургский «Урал») и форвардов Илью Шкурина (киевское «Динамо»), Гочу Гогричиани (ивановский «Текстильщик») и Виталия Жиронкина (астраханский «Волгарь»). При этом в зарубежных СМИ появляются сообщения о том, что один из лидеров ЦСКА, хорватский полузащитник Никола Влашич, летом может перейти в итальянский «Милан» или выступающий в чемпионате Франции «Монако». Кроме того, в итальянскую «Венецию» на правах аренды перешел исландский крайний нападающий Арнор Сигурдссон.

По итогам сезона-2020/21 «Локомотив» также покинули еще восемь футболистов. Многолетний капитан железнодорожников, хорватский защитник Ведран Чорлука объявил о завершении карьеры и вошел в тренерский штаб команды во главе с сербом Марко Николичем, но 19 июля объявил об уходе из клуба по семейным обстоятельствам. Также в подмосковные «Химки» и казанский «Рубин» в статусе свободных агентов перебрались Брайан Идову и Владислав Игнатьев. Свободными агентами после завершения контрактов с «Локомотивом» стали вратарь Антон Коченков, защитники Соломон Кверквелия и Михаил Лысов (завершил карьеру из-за проблем со здоровьем), а также нападающие Лука Джорджевич и Эдер.

Вместо большой группы опытных игроков московский клуб подписал контракты с тремя молодыми футболистами. Полузащитники Кирилл Зинович и Илья Берковский присоединились к команде из «Минска» и московского «Торпедо». Берковский уже был отдан в аренду в «Нижний Новгород». Также железнодорожники заключили контракт с защитником «Ахмата» Максимом Ненаховым. На данный момент последним новичком команды является хорватский игрок обороны Тин Едвай, перебравшийся в «Локомотив» из германского «Байера».

В субботу за ЦСКА из-за травм не смогут сыграть защитники Георгий Щенников (повреждение мягких тканей правой голени) и Хердур Магнуссон (травма ахиллова сухожилия). «Локомотив», в свою очередь, в дерби не сможет рассчитывать на форварда из Кабо-Верде Зе Луиша. Официально о характере травмы и сроках его восстановления не сообщалось.

Статистика в матчах с «Уфой» на стороне «Динамо»

Игровой день в субботу начнется в Уфе. Одноименный клуб, стартовавший в этом сезоне с выездного поражения от ЦСКА, примет «Динамо», которое в стартовом матче чемпионата в гостях обыграло «Ростов» (2:0). К этой встрече команды подходят, занимая 11-е и пятое места в турнирной таблице.

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В субботу по согласованию с Роспотребнадзором на матче смогут присутствовать до 1 000 зрителей. Как отметили в пресс-службе «Уфы», в эту квоту вошли болельщики, купившие абонементы на сезон. «Динамо» в столице Башкортостана на стадионе смогут поддержать не более 50 человек, то есть им достанется 5% от общего числа реализуемых билетов, как и прописано в регламенте.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед игрой отмечал, что в четверг и пятницу команда будет тренироваться на искусственном газоне, чтобы подготовиться к покрытию на стадионе в Уфе. Немецкий специалист также отметил, что субботнюю встречу пропустит нападающий Вячеслав Грулев, тогда как по вопрос об участии в игре полузащитника Даниила Лесового остается открытым; при этом хавбек Никола Моро сможет выйти на поле. У «Уфы» из-за травм в предстоящей игре не смогут принять участие травмированные защитники Александр Сухов и Джемал Табидзе.