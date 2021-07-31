ЦСКА и «Локомотив» в субботу встретятся в центральном матче второго тура РПЛ
Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.
Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Тинькофф — Российской
Матч между ЦСКА и «Локомотивом» — центральный во втором туре РПЛ. В прошлом сезоне армейцы заняли шестое место и впервые за 20 лет не попали в еврокубки, а железнодорожники стали третьими, завоевали Бетсити — Кубок России и получили право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Новый розыгрыш чемпионата России команды начали с побед над «Уфой» (1:0) и тульским «Арсеналом» (3:1) соответственно. Перед дерби ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, «Локомотив» располагается на четвертой строчке за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией матч между ЦСКА и «Локомотивом» смогут посетить не более 3 тыс. человек. Доступ на «ВЭБ-Арену» будет разрешен только зрителям с
Предстоящий матч станет 68-м в российской истории встреч ЦСКА и «Локомотива». На данный момент небольшое статистическое преимущество на стороне железнодорожников — у них 29 побед против 25 у армейцев, еще 13 встреч завершились вничью. В прошлом сезоне команды встречались трижды и все три раза сильнее были
Субботняя игра станет первым дерби для нового главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого. Бывший защитник сборной России в качестве игрока выступал за армейский клуб с 2001 по 2018 год, завоевав 20 трофеев, включая Кубок УЕФА. В качестве тренера он начал работать в ноябре 2018 года, войдя вместе с братом Василием в штаб Леонида Слуцкого в нидерландском «Витессе», где проработал до ноября 2019 года. На протяжении следующего года он занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА; с января 2021 года работал в тренерском штабе команды под руководством двух главных тренеров — Виктора Гончаренко и Ивицы Олича, а 19 июля сам стал новым наставником команды.
Для Марко Николича, который занимает пост главного тренера «Локомотива» с мая 2020 года, предстоящее дерби против ЦСКА станет пятым. Под руководством сербского специалиста, контракт с которым в мае был продлен до конца сезона-2023/24, железнодорожники выиграли у армейцев четыре матча из четырех. В этих играх
Летом из «Локомотива» в ЦСКА перешел 19-летний полузащитник Максим Мухин, который в 2021 году принял участие в пяти матчах сборной России. По данным портала Transfermarkt, армейцы заплатили за молодого игрока €170 тыс. Соглашение между хавбеком и его новым клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.
Еще одним новичком армейцев стал нападающий сборной России Антон Заболотный, отметившийся победным голом в матче против «Уфы». 30-летний форвард перешел в ЦСКА на правах свободного агента после того, как истек срок его соглашения с «Сочи». Он является воспитанником московского клуба, но до сезона-2021/22 не провел за основной состав
Летом ЦСКА по истечении контракта покинул 18-летний защитник Никита Котин, который за полтора года в клубе ни разу не сыграл за основу в официальных матчах. Также армейцы отдали в аренду сразу четырех игроков — вратаря Илью Помазуна (екатеринбургский «Урал») и форвардов Илью Шкурина (киевское «Динамо»), Гочу Гогричиани (ивановский «Текстильщик») и Виталия Жиронкина (астраханский «Волгарь»). При этом в зарубежных СМИ появляются сообщения о том, что один из лидеров ЦСКА, хорватский полузащитник Никола Влашич, летом может перейти в итальянский «Милан» или выступающий в чемпионате Франции «Монако». Кроме того, в итальянскую «Венецию» на правах аренды перешел исландский крайний нападающий Арнор Сигурдссон.
По итогам сезона-2020/21 «Локомотив» также покинули еще восемь футболистов. Многолетний капитан железнодорожников, хорватский защитник Ведран Чорлука объявил о завершении карьеры и вошел в тренерский штаб команды во главе с сербом Марко Николичем, но 19 июля объявил об уходе из клуба по семейным обстоятельствам. Также в подмосковные «Химки» и казанский «Рубин» в статусе свободных агентов перебрались Брайан Идову и Владислав Игнатьев. Свободными агентами после завершения контрактов с «Локомотивом» стали вратарь Антон Коченков, защитники Соломон Кверквелия и Михаил Лысов (завершил карьеру
Вместо большой группы опытных игроков московский клуб подписал контракты с тремя молодыми футболистами. Полузащитники Кирилл Зинович и Илья Берковский присоединились к команде из «Минска» и московского «Торпедо». Берковский уже был отдан в аренду в «Нижний Новгород». Также железнодорожники заключили контракт с защитником «Ахмата» Максимом Ненаховым. На данный момент последним новичком команды является хорватский игрок обороны Тин Едвай, перебравшийся в «Локомотив» из германского «Байера».
В субботу за ЦСКА
Игровой день в субботу начнется в Уфе. Одноименный клуб, стартовавший в этом сезоне с выездного поражения от ЦСКА, примет «Динамо», которое в стартовом матче чемпионата в гостях обыграло «Ростов» (2:0). К этой встрече команды подходят, занимая 11-е и пятое места в турнирной таблице.
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на
«Уфа» исторически является удобным соперником для «Динамо». Из 12 предыдущих встреч во всех турнирах хозяева предстоящего матча не выиграли ни одного, потерпев восемь поражений и четыре раза сыграв вничью. В сезоне-2020/21 после поражения от