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15:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Крыховяк перешел в «Краснодар»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подписал контракт с «Краснодаром» на три года.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подписал контракт с «Краснодаром» на три года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Скоро о переходе будет объявлено официально.

Ранее стало известно, что Крыховяк имел четыре предложения от различных клубов, но именно предложение «Краснодара» максимально устроило полузащитника. Ранее стало известно, что Крыховяк не примет участие в дерби против ЦСКА, которое пройдёт сегодня, 31 июля.

Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши.

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