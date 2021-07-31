Артём Тимофеев перешёл из «Спартака» в «Ахмат»

Ранее генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров отметил, что грозненский клуб хочет сохранить игроков «Спартака» Георгия Мелкадзе и Артёма Тимофеева, выступавших за команду на правах аренды.

В минувшем сезоне Тимофеев в общей сложности провел 30 матчей, забил три мяча и отдал пять голевых передач.