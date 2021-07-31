«Нельзя идти по головам». Салихова прокомментировала уход Фетисова из «Спартака»
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала увольнение директора
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала увольнение директора
«К сожалению, в один момент Антон Фетисов почувствовал себя бессмертным. Изначально к его работе не было и не могло быть претензий, клубные медиа вышли на новый уровень, всё работало феерично. Было очень увлекательно. Каждый день — новый вызов. «Спартак» практически всегда выходил победителем.
Потом
Амбиции — это круто, но нельзя идти по головам, нельзя всех и вся подминать под себя, нельзя комментировать личную жизнь акционера и передавать его настроения журналистам и блогерам. Когда начинаешь заигрываться, то рискуешь проиграть", — написала Салихова в своём
До «Спартака» Фетисов работал директором по связям с общественностью «БКС Банка». В начале 2000-х Фетисов работал в московском «Динамо».