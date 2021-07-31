«Нельзя идти по головам». Салихова прокомментировала уход Фетисова из «Спартака»

«К сожалению, в один момент Антон Фетисов почувствовал себя бессмертным. Изначально к его работе не было и не могло быть претензий, клубные медиа вышли на новый уровень, всё работало феерично. Было очень увлекательно. Каждый день — новый вызов. «Спартак» практически всегда выходил победителем.

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Потом что-то поменялось в самом Антоне. Видимо, непосредственная близость к ЛА (Леониду Федуну — прим. ред.) так сказалась, начались интриги, в том числе против действующих сотрудников. Александр Атаманенко уволился «по собственному желанию», Антон Фетисов смог быстренько занять ещё одну должность (это случилось после моего ухода из клуба), хотя даже не понимал принципов работы коммерческого департамента. А после совместного полёта на сборы с ЛА в его самолёте, Антон окончательно потерял чувство реальности.

Амбиции — это круто, но нельзя идти по головам, нельзя всех и вся подминать под себя, нельзя комментировать личную жизнь акционера и передавать его настроения журналистам и блогерам. Когда начинаешь заигрываться, то рискуешь проиграть", — написала Салихова в своём телеграм-канале.