«Динамо» в гостях обыграло «Уфу», растеряв в большинстве по ходу матча преимущество в два гола

В первом тайме в составе бело-голубых оформил дубль полузащитник Даниил Фомин. Он дважды реализовал пенальти. Причем оба раза в своей штрафной фолил защитник «Уфы» Неманья Милетич.

Голкипер Александр Беленов оба раза угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

Во второй тайме «Уфа» осталась в меньшинстве после удаления полузащитника Руслана Фищенко, который вышел на замену, но умудрился получить два предупреждения за минуту.

Зато другой вышедший на замену игрок «Уфы» — Гамид Агаларов — оправдал доверие тренера. Он оформил дубль, когда команда уже играла в меньшинстве, и сравнял счет.