«Динамо» в гостях обыграло «Уфу», растеряв в большинстве по ходу матча преимущество в два гола

Футбол, Премьер-лига, Тур 231.07.2021, 17:30 (МСК UTC+3)Нефтяник, 669 зрителей
|Алексей Стукалов
|Сандро Шварц
|Гамид Агаларов
|81′
|Даниил Фомин
|33′
|Гамид Агаларов(Артем Голубев)
|86′
|Даниил Фомин
|40′
|Себастьян Шиманьски(Дмитрий Скопинцев)
|89′
|31
|Александр Беленов
|1
|Антон Шунин
|3
|Константин Плиев
|5
|Фабиан Бальбуэна
77′
|5
|Боян Йокич
|18
|Иван Ордец
|32
|Мориц Бауэр
47′
|93
|Диего Лаксальт
|44
|Юрий Журавлев
|8
|Никола Моро
|19
|Олег Иванов
|53
|Себастьян Шиманьски
77′
|11
|Неманья II Милетич
40′46′
|74
|Даниил Фомин
|23
|Эгаш Касинтура
|70
|Константин Тюкавин
|24
|Филип Мрзляк
72′
|4
|Сергей Паршивлюк
35′67′
|9
|Гамид Агаларов
|2
|Гильермо Варела
|29
|Владислав Камилов
53′
|47
|Арсен Захарян
90′
|6
|Руслан Фищенко
74′75′
|24
|Роман Евгеньев
|57
|Вячеслав Кротов
21′76′
|9
|Клинтон Нжи
67′
|22
|Артем Голубев
|7
|Дмитрий Скопинцев
|25
|Александр Саплинов
53′
|75
|Тимур Жамалетдинов
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Максим Ковалев(Россия, Реутов)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Анатолий Жабченко(Россия, Краснодар)
|Ассистент ВАР
|Александр Богданов(Россия, Верея)