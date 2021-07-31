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20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» в гостях обыграло «Уфу», растеряв в большинстве по ходу матча преимущество в два гола

«Динамо» одолело «Уфу» в матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб на выезде одержал победу со счетом 3:2.

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В первом тайме в составе бело-голубых оформил дубль полузащитник Даниил Фомин. Он дважды реализовал пенальти. Причем оба раза в своей штрафной фолил защитник «Уфы» Неманья Милетич.

Голкипер Александр Беленов оба раза угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

Во второй тайме «Уфа» осталась в меньшинстве после удаления полузащитника Руслана Фищенко, который вышел на замену, но умудрился получить два предупреждения за минуту.

Зато другой вышедший на замену игрок «Уфы» — Гамид Агаларов — оправдал доверие тренера. Он оформил дубль, когда команда уже играла в меньшинстве, и сравнял счет.

И все же бело-голубые вырвали победу. Победную точку в матче поставил Себастьян Шимнаьски — 3:2.

Уфа
2:3
Первый тайм: 0:2
Динамо
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