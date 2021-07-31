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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Николич — абсолютный и исчерпывающий топ в матч-менеджменте и лучший тренер в РПЛ

Популярный блогер Василий Уткин высоко оценил качества главного тренера «Локомотива» Марко Николича после его победы с командой в московском дерби в матче 2-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

Локомотив
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Марко Николич — абсолютный и исчерпывающий топ в матч-менеджменте и лучший тренер в РПЛ (к Витории ещё присмотримся). Просто развинтил ЦСКА, спокойненько. И ладно бы только ЦСКА. Топовый тренер. Какая умница», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Открыл счёт в матче полузащитник ЦСКА Бистрович. На 19-й минуте он забил ударом со штрафного. Хорват подошёл к мячу и ударил в ближний верхний угол. Фёдор Смолов забил ответный гол. На 22-й минуте после подачи с углового Мурило сбросил на Смолова, который низом с близкого расстояния переправил мяч в рамку.

Затем хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов вывел железнодорожников. Он получил мяч в штрафной площади и пробил в ближний угол низом, Игорь Акинфеев дотянулся, но не выручил — 2:1.

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