Уткин: Николич — абсолютный и исчерпывающий топ в матч-менеджменте и лучший тренер в РПЛ

«Марко Николич — абсолютный и исчерпывающий топ в матч-менеджменте и лучший тренер в РПЛ (к Витории ещё присмотримся). Просто развинтил ЦСКА, спокойненько. И ладно бы только ЦСКА. Топовый тренер. Какая умница», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Открыл счёт в матче полузащитник ЦСКА Бистрович. На 19-й минуте он забил ударом со штрафного. Хорват подошёл к мячу и ударил в ближний верхний угол. Фёдор Смолов забил ответный гол. На 22-й минуте после подачи с углового Мурило сбросил на Смолова, который низом с близкого расстояния переправил мяч в рамку.



Затем хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов вывел железнодорожников. Он получил мяч в штрафной площади и пробил в ближний угол низом, Игорь Акинфеев дотянулся, но не выручил — 2:1.