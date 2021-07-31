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22:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА

«Локомотив» в гостевом матче 2-го тура Тинькофф РПЛ одержал волевую победу над ЦСКА со счетом 2:1.

Локомотив
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Источник: Спорт-Экспресс

Армейцы открыли счет на 18-й минуте — мяч красивым ударом со штрафного забил Кристиан Бистрович. Через 4 минуты Федор Смолов счет сравнял. Победный гол забил Рифат Жемалетдинов на 60-й минуте встречи.

Полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк не попал в заявку на игру. Ранее появилась информация, что поляк к близок к переходу в «Краснодар».

Для железнодорожников это вторая победа подряд. Команда занимает второе место в таблице, уступая по дополнительным показателям лидирующему «Рубину». У ЦСКА 3 очка и восьмое место.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Уфой», а армейцы также в гостях с «Динамо».

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ЦСКА
1:2
Первый тайм: 1:1
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