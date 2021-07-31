«Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА

Армейцы открыли счет на 18-й минуте — мяч красивым ударом со штрафного забил Кристиан Бистрович. Через 4 минуты Федор Смолов счет сравнял. Победный гол забил Рифат Жемалетдинов на 60-й минуте встречи.

Полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк не попал в заявку на игру. Ранее появилась информация, что поляк к близок к переходу в «Краснодар».

Для железнодорожников это вторая победа подряд. Команда занимает второе место в таблице, уступая по дополнительным показателям лидирующему «Рубину». У ЦСКА 3 очка и восьмое место.