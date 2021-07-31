«Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА
«Локомотив» в гостевом матче 2-го тура Тинькофф РПЛ одержал волевую победу над ЦСКА со счетом 2:1.
Локомотив
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
«Локомотив» в гостевом матче 2-го тура Тинькофф РПЛ одержал волевую победу над ЦСКА со счетом 2:1.
Армейцы открыли счет на 18-й минуте — мяч красивым ударом со штрафного забил Кристиан Бистрович. Через 4 минуты Федор Смолов счет сравнял. Победный гол забил Рифат Жемалетдинов на 60-й минуте встречи.
Полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк не попал в заявку на игру. Ранее появилась информация, что поляк к близок к переходу в «Краснодар».
Для железнодорожников это вторая победа подряд. Команда занимает второе место в таблице, уступая по дополнительным показателям лидирующему «Рубину». У ЦСКА 3 очка и восьмое место.
В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Уфой», а армейцы также в гостях с «Динамо».