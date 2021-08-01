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17«Локо» переиграл ЦСКА
00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Тарасов: Ситуация вокруг «Локомотива» меня обидела. Переживаю за команду

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов поделился мнением о ситуации в «Локомотиве».

Локомотив
Велес
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Я очень соскучился по футболу. Было очень приятно вернуться на поле, мне выделили 30 минут. Главное, что заработали три очка, идём дальше. Я счастлив вернуться в футбол. Что касается ситуации в “Локомотиве”, когда узнал новость про Крыховяка, сразу позвонил Антону Миранчуку, он сказал, что это правда. Меня эта ситуация обидела, я переживаю за “Локомотив” и не понимаю, для чего это делается. Крыховяк ещё довольно молодой футболист, показывает отличный футбол и является лидером команды.

О матче с ЦСКА — по сегодняшнему результату я могу сказать, что не увидел каких-то проблем на поле. Думаю, что время покажет, к чему приведёт философия Рангника. Нужно подождать и посмотреть, к чему это приведёт», — цитирует Тарасова «Матч ТВ».

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«Локо» переиграл ЦСКА

Сообщалось, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал другим клубам приобрести лидеров команды. «Локомотив» уже покинул Гжегож Крыховяк.

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