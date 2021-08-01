Крыховяк отказался тренироваться накануне матча с ЦСКА, после чего его вывели из заявки

«В пятницу за час до предматчевой тренировки Гжегож, по моей информации, подошел к Марко Николичу и сообщил, что отказывается участвовать в этом занятии — из-за всей ситуации, которая вокруг него происходит, и своего эмоционального состояния. Николич сообщил об этом руководителям, и за полчаса до тренировки Крыховяка вызвали на разговор Рангник и Цорн.



Переубедить Крыховяка они не сумели — не сработал ни аргумент, что накануне важнейшего дерби он ставит свое эго выше интересов команды, являясь пока ее частью, ни то, что с «Краснодаром» пока все далеко до договоренности. Хавбек подтвердил свое решение не участвовать в тренировке, и Николич был вынужден вывести его из заявки на матч с ЦСКА.



63-летний Рангник, к чьему мнению руководство «Локомотива» сейчас определенно прислушивается, повидал на своем веку немало стареющих звезд, которые переоценивают свой уровень и особенно перспективы. Человек он твердый, и поэтому абсолютно исключено, что красно-зеленые отступят назад — дадут новый контракт Крыховяку, аналогичный предыдущему, или продадут его в «Краснодар» за сумму, которую пока готовы заплатить «быки».