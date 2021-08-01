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02:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» предлагает за Миранчука 10 миллионов евро, Баринов не продается, Смолов в это трансферное окно остается в «Локо»

В «СЭ» вышел материал нашего обозревателя Игоря Рабинера о ситуации в «Локомотиве». В частности, он поделился своей информацией о так называемом списке на продажу.

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«Из всего этого списка, по моей информации, покинуть «Локомотив» в это трансферное окно могут только Крыховяк (и то при условии, что железнодорожники договорятся с «Краснодаром» по сумме компенсации, что пока далеко не факт) и Миранчук. Если будет хорошее предложение, расстаться готовы и с Живоглядовым — на данный момент игроком резерва. Уход Баринова, информация о котором особенно взволновала болельщиков, исключен абсолютно.

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Миранчуком активно интересуется только «Зенит» (не ЦСКА, как сообщалось в СМИ). Он сделал красно-зеленым конкретное предложение на 10 миллионов евро, восемь из которых — базовая сумма трансфера, два — бонусы в случае достижения определенных показателей. Сам Антон дал понять руководителям клуба, что больше заинтересован в отъезде в Европу, но соответствующего финансовым ожиданиям игроков интереса оттуда ни к нему, ни к остальным перечисленным футболистам нет. Миранчук же и сейчас не футболистов стартового состава команды, а после ряда ожидаемых приобретений его статус в команде наверняка не пойдет вверх. Мяч сейчас на его стороне, и решение он должен принять до конца трансферного окна.

Каждого из упомянутых игроков в пятницу вызывал на разговор находящийся в Москве Ральф Рангник. В большинстве случаев для того, чтобы заверить, что касающиеся их слухи в СМИ и Telegram не имеют никакого отношения к действительности.

Очень конструктивный и профессиональный разговор состоялся с Федором Смоловым. По его итогам 31-летний форвард в это трансферное окно никуда продан не будет, клуб в данный момент рассчитывает на него как на одного из лидеров. После закрытия окна руководство клуба снова пообщается со Смоловым, и они вместе спокойно определятся по его будущему", — пишет Рабинер.

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