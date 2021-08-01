Текущие события
Футбол. Премьер-лига
31.07
ЦСКА
Локомотив
12
Футбол. Первый дивизион
31.07
Ротор
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
31.07
Кубань
Спартак-2
12
Футбол. Первый дивизион
31.07
Краснодар-2
Олимп-Долгопрудный
20
Футбол. Первый дивизион
31.07
Нефтехимик
Металлург Лп
50
Футбол. Первый дивизион
31.07
Велес
Томь
10
Футбол. Премьер-лига
31.07
Уфа
Динамо
23
Футбол. Первый дивизион
31.07
Акрон
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
31.07
Оренбург
Факел
02
Футбол. Первый дивизион
31.07
Торпедо М
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
31.07
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
12
Футбол. Сборные
31.07
Южная Корея
Мексика
36
Все события
Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 30 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 31 июля
03:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывшая жена Мамаева показала письмо футболиста из тюрьмы и назвала его предателем

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, показала письмо футболиста из тюрьмы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Никогда не верьте никому». Письмо от предателя! Читай, Надя!" — написала Алана в своём «инстаграме».

Во время загрузки произошла ошибка.

В письме Мамаев обещал своей экс-супруге больше не обманывать, не изменять и не предавать.

«Я обещаю, что никогда больше тебя не обману, не изменю и не предам. Я обещаю, что сделаю всё, чтобы мы жили как в библии, как одно целое», — было написано в письме.

Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной тому послужила скандальная история измены Павла Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.

Осенью 2018 года у водителя Виталия Соловчука случился конфликт с компанией Александра Кокорина и Мамаева, в результате чего его избили. С футболистами в тот день отдыхали младший брат Александра Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Впоследствии спортсмены были взяты под стражу и провели некоторое время в тюрьме.

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Воскресенье на Олимпиаде: триумф в теннисе и старт борцов
«Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА в столичном дерби
Французская саблистка назвала соперниц из России обманщицами
Ефимову исключили из комбинированной олимпийской эстафеты
«Зенит» предложил 25 млн евро за нападающего сборной Бразилии
Глава USADA: Россия смеется над Олимпиадой, покажите их тесты
Дмитрий Тарасов: Ситуация вокруг «Локомотива» меня обидела
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь