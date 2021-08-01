Бывшая жена Мамаева показала письмо футболиста из тюрьмы и назвала его предателем
Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, показала письмо футболиста из тюрьмы.
Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, показала письмо футболиста из тюрьмы.
«Никогда не верьте никому». Письмо от предателя! Читай, Надя!" — написала Алана в своём «инстаграме».
В письме Мамаев обещал своей
«Я обещаю, что никогда больше тебя не обману, не изменю и не предам. Я обещаю, что сделаю всё, чтобы мы жили как в библии, как одно целое», — было написано в письме.
Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной тому послужила скандальная история измены Павла Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.
Осенью 2018 года у водителя Виталия Соловчука случился конфликт с компанией Александра Кокорина и Мамаева, в результате чего его избили. С футболистами в тот день отдыхали младший брат Александра Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Впоследствии спортсмены были взяты под стражу и провели некоторое время в тюрьме.