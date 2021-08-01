«Локомотив» объявил о переходе Крыховяка в «Краснодар»

Московский клуб объявил, что в ближайшее время поляк пройдет медосмотр в «Краснодаре». После этого футболист подпишет контракт с новым клубом.

«Футбольный клуб “Локомотив” благодарит Гжегожа за совместную работу и желает удачи на футбольном пути», — сказано в сообщении железнодорожников.