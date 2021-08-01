«Локомотив» объявил о переходе Крыховяка в «Краснодар»
«Локомотив» и «Краснодар» согласовали переход полузащитника Гжегожа Крыховяка.
Локомотив
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
«Локомотив» и «Краснодар» согласовали переход полузащитника Гжегожа Крыховяка.
Московский клуб объявил, что в ближайшее время поляк пройдет медосмотр в «Краснодаре». После этого футболист подпишет контракт с новым клубом.
«Футбольный клуб “Локомотив” благодарит Гжегожа за совместную работу и желает удачи на футбольном пути», — сказано в сообщении железнодорожников.
Гжегож выступал за «Локомотив» с августа 2018 года. С клубом он выиграл Кубок и Суперкубок России.