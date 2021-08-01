Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Химки
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Зенит
Футбол. Первый дивизион
31.07
Кубань
Спартак-2
12
Футбол. Первый дивизион
31.07
Ротор
Волгарь
11
Футбол. Премьер-лига
31.07
ЦСКА
Локомотив
12
Все события
Фоторепортажи
14С кольцами — навсегда! Олимпийские татуировки
16Токио-2020: лучшие кадры 31 июля
15:44 (мск), источник: Sports.Ru

«Локомотив» объявил о переходе Крыховяка в «Краснодар»

«Локомотив» и «Краснодар» согласовали переход полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Локомотив
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Московский клуб объявил, что в ближайшее время поляк пройдет медосмотр в «Краснодаре». После этого футболист подпишет контракт с новым клубом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Футбольный клуб “Локомотив” благодарит Гжегожа за совместную работу и желает удачи на футбольном пути», — сказано в сообщении железнодорожников.

Гжегож выступал за «Локомотив» с августа 2018 года. С клубом он выиграл Кубок и Суперкубок России.

 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Венесуэлка Рохас побила мировой рекорд в тройном прыжке
Близнецы Антон и Кирилл Бордачевы — герои российской рапиры
В мужских прыжках в высоту судьи вручили две золотые медали
Россия завоевала семь медалей в девятый день Олимпийских игр
В МОК ответили на призывы раскрыть данные допинг-тестов россиян
Сборная России по волейболу всухую обыграла Тунис
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь