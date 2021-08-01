Стала известна сумма, которую «Краснодар» заплатил «Локомотиву» за трансфер Крыховяка
«Краснодар» заплатил «Локомотиву» за полузащитника Гжегожа Крыховяка € 2,5 млн плюс бонусы.
«Краснодар» заплатил «Локомотиву» за полузащитника Гжегожа Крыховяка € 2,5 млн плюс бонусы.
Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
Переход Гжегожа Крыховяка в «Краснодар» находится на финальной стадии. «Краснодар» и «Локомотив» достигли предварительной договорённости о трансфере полузащитника. В ближайшее время Гжегож прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медосмотра.
«Чемпионат» сообщал, что поляк подписал контракт с «Краснодаром» на три года. Ранее стало известно, что Крыховяк имел четыре предложения от различных клубов, но именно предложение «Краснодара» максимально устроило полузащитника.
Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской