Стала известна сумма, которую «Краснодар» заплатил «Локомотиву» за трансфер Крыховяка

Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

Переход Гжегожа Крыховяка в «Краснодар» находится на финальной стадии. «Краснодар» и «Локомотив» достигли предварительной договорённости о трансфере полузащитника. В ближайшее время Гжегож прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медосмотра.

«Чемпионат» сообщал, что поляк подписал контракт с «Краснодаром» на три года. Ранее стало известно, что Крыховяк имел четыре предложения от различных клубов, но именно предложение «Краснодара» максимально устроило полузащитника.