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18:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Германии сообщили, что «Байер» отказался от подписания Азмуна

Трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер» этим летом не состоится, утверждает Kicker.

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Источник: Спорт-Экспресс

Леверкузенцы отказались от идеи приобретения игрока по финансовым причинам. Затраты составили бы порядка 30 миллионов евро, а клуб не готов тратить столько этим летом.

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Кроме того, «Байер» договорился с Лукасом Аларио о новом контракте, а потому не нуждается в еще одном форварде. Срок действующего соглашения аргентинца с клубом истекал летом 2022 года.

По информации «СЭ», «Зенит» предлагал игроку новый контракт. Ранее немецкие СМИ сообщали, что клуб из Леверкузена договорился с форвардом о переходе.

В текущем сезоне 26-летний иранец провел два матча за «Зенит» и забил два гола. Нападающий играет за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

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