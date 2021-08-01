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19:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Урал» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в Екатеринбурге

«Урал» и «Нижний Новгород» в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Центральный».

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Открыли счет хозяева поля на 32-й минуте — отличился Андрей Панюков. На 55-й минуте Тимур Сулейманов сравнял счет.

В самом конце встречи (на 85-й минуте) на арене погас свет. Арбитр Алексей Амелин принял решение остановить игру. Через некоторое время свет включили, а к основному времени матча было добавлено 9 минут.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице (1 очко). В следующем матче команда в гостях сыграет с «Сочи».

«Нижний Новгород» занимает четвертое место (4 очка). В следующем матче команда Александра Кержакова сыграет на выезде со «Спартаком».

Урал
1:1
Первый тайм: 1:0
Нижний Новгород
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