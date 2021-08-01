«Урал» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в Екатеринбурге

Футбол, Премьер-лига, Тур 21.08.2021, 17:30 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 482 зрителя
|Юрий Матвеев
|Александр Кержаков
|Андрей Панюков(Эрик Бикфалви)
|32′
|Тимур Сулейманов(Кирилл Гоцук)
|55′
|31
|Ярослав Годзюр
|25
|Артур Нигматуллин
|93
|Алексей Герасимов
|5
|Лукас Масоэро
|95
|Арсен Адамов
|15
|Иван Миладинович
|5
|Андрей Егорычев
|24
|Кирилл Гоцук
|6
|Рафал Аугустыняк
|34
|Алексей Козлов
|15
|Денис Кулаков
|37
|Альберт Шарипов
|10
|Эрик Бикфалви
|78
|Николай Калинский
|14
|Юрий Железнов
70′
|19
|Беким Балай
|19
|Даниэл Мишкич
|22
|Никита Каккоев
81′
|18
|Бранко Йовичич
70′
|17
|Игорь Горбунов
|55
|Артем Максименко
|31
|Денис Ткачук
78′
|21
|Вячеслав Подберезкин
58′
|23
|Даниил Пенчиков
|34
|Лука Гагнидзе
|41
|Александр Сапета
46′
|20
|Андрей Панюков
58′
|93
|Тимур Сулейманов
|9
|Михаил Агеев
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|18
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Амелин(Россия, Тула)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Игорь Князев(Россия, Курск)
|ВАР
|Евгений Кукуляк(Россия, Калуга)
|Ассистент ВАР
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)