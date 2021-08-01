Гол Кухарчука принес «Химкам» победу над «Краснодаром» в чемпионате России
КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Подмосковные «Химки» обыграли «Краснодар» в матче 2-го тура чемпионата России по футболу.
Химки
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КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Подмосковные «Химки» обыграли «Краснодар» в матче 2-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу химчан, в составе которых отличился Илья Кухарчук (63-я минута). В первом тайме у «Краснодара» пенальти не реализовал Виктор Классон — удар отразил голкипер Илья Лантратов.
«Химки» с тремя очками идут на шестом месте в турнирной таблице, «Краснодар», у которого также три очка, — 10-й.
«Краснодар» в следующем туре 7 августа в