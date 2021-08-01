Гол Кухарчука принес «Химкам» победу над «Краснодаром» в чемпионате России

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу химчан, в составе которых отличился Илья Кухарчук (63-я минута). В первом тайме у «Краснодара» пенальти не реализовал Виктор Классон — удар отразил голкипер Илья Лантратов.

«Химки» с тремя очками идут на шестом месте в турнирной таблице, «Краснодар», у которого также три очка, — 10-й.