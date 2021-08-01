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22:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Кухарчука принес «Химкам» победу над «Краснодаром» в чемпионате России

КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Подмосковные «Химки» обыграли «Краснодар» в матче 2-го тура чемпионата России по футболу.

Химки
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу химчан, в составе которых отличился Илья Кухарчук (63-я минута). В первом тайме у «Краснодара» пенальти не реализовал Виктор Классон — удар отразил голкипер Илья Лантратов.

«Химки» с тремя очками идут на шестом месте в турнирной таблице, «Краснодар», у которого также три очка, — 10-й.

«Краснодар» в следующем туре 7 августа в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом», а «Химки» 8 августа примут «Ростов» (Ростов-на-Дону).

Краснодар
0:1
Первый тайм: 0:0
Химки
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