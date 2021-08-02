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09:29 (мск), источник: Sports.Ru

Карпин на вопрос о Дзюбе: Да что ж такое? Ни с кем я не общался и не буду

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, занимающий аналогичную должность и в сборной России, после поражения от «Зенита» (2:4) ответил на вопросы об игроках соперника.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"
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— Мы оборонялись на своей половине, но в зависимости от результата вносили бы корректировки. Много еще предстоит сделать, работы непочатый край. Есть объективные и субъективные причины. Не буду говорить про нехватку игроков, есть травмированные игроки, важнейшие. Нужно двигаться вперед.

— Как можете оценить игру Ерохина?

— Думаете, я смотрел за игрой Ерохина или игрой футболистов «Зенита»? Понятно, что нет. На видео всегда лучше видно, чем вживую. Всегда. На что реагировать, если я не видел ничего? Для вас, если какой-то футболист забил два гола, он уже хорошо сыграл. Обратим внимание. Во время матча я не обращал внимания на игроков «Зенита». За своими бы уследить.

— С Дзюбой не удалось пообщаться?

— Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться? — задался вопросом Карпин.

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