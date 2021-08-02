Семак установил новый рекорд «Зенита», побив достижение Спаллетти

Как сообщает сайт «История Зенита», эта победа стала для Семака 80-й на посту главного тренера сине-бело-голубых. Прежде такого результата добивались Лучано Спаллетти (ему для этого потребовалось 135 матчей), Павел Садырин (160) и Юрий Морозов (249). Семак же уложился в 131 игру, установив новый рекорд «Зенита».