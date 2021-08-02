Семак установил новый рекорд «Зенита», побив достижение Спаллетти
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак благодаря победе над «Ростовом» во 2-м туре РПЛ (4:2) установил клубный рекорд.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак благодаря победе над «Ростовом» во 2-м туре РПЛ (4:2) установил клубный рекорд.
Как сообщает сайт «История Зенита», эта победа стала для Семака 80-й на посту главного тренера
«Зенит» набрал 6 очков, в активе «Ростова» пока нет зачетных баллов. Петербуржцы 7 августа сыграют с «Краснодаром», дончане — с «Химками» 8 августа.