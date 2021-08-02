Селекционный отдел «Локомотива» возглавил бывший спортивный директор «Ганновера»
Футбольный клуб «Локомотив» заключил соглашения о сотрудничестве с Кристианом Меккелем и Маттиасом Валленвайном.
Футбольный клуб «Локомотив» заключил соглашения о сотрудничестве с Кристианом Меккелем и Маттиасом Валленвайном.
Оба специалиста будут работать с Ральфом Рангником и отвечать как за селекцию, так и за аналитическую работу. Меккель возглавил селекционный отдел «Локомотива», сообщает официальный сайт московского клуба.
Кристиан Меккель в качестве форварда играл в футбольных клубах «Хельмбрехтс», «Бавария Хоф», «Нюрнберг», «Гройтер Фюрт», «Нюрнберг», «Хоффенхайм» и «Любек». После окончания карьеры игрока получил образование по направлению «Спортивный менеджмент». В качестве скаута сотрудничал с клубами «Хоффенхайм» и «Нюрнберг», на должности спортивного директора работал в «Ганновере 96» и «Райндорф Альтах».
Маттиас Валленвайнен имеет опыт работы футбольным скаутом и аналитиком. Является выпускником Университета спортивных наук (Аугсбург, Германия). Опыт работы: видеоаналитик в телепроектах «Bundesliga aktuell», «Spieltaganalyse», а также на телеканале Sky Sports. Работал на Opta Sports. С 2016 по 2021 год работал в системе футбольного клуба «Байер 04» старшим координатором по скаутингу в Южной Америке и Великобритании. Также отвечал за координацию между тренерским штабом, командой и отделом скаутинга.