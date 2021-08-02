Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
Сочи
01
Футбол. Сборные
14:00
Австралия
Швеция
01
Футбол. Сборные
11:00
США
Канада
01
Футбол. Еврокубки
3.08
Мальме
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
3.08
Спарта П
Монако
Футбол. Еврокубки
3.08
ЧФР
Янг Бойз
Все события
Фоторепортажи
30Соболев забивал и не праздновал: кадры первой победы «Спартака»
17«Локо» переиграл ЦСКА
20:57 (мск), источник: Sport24

«Один до ста». «Спартак» представил проморолик нынешнего сезона

«Спартак» представил промо-ролик нынешнего сезона, который назвал «Один до ста».

Наверх

Данное видео частично связано со столетием московского клуба, которое будет праздноваться в апреле следующего года. Болельщики могут увидеть много кадров из истории клуба, которая плавно переносит зрителей из прошлого века в нынешнее время.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждем на стадионе», — сообщается в подписи к видео.

Свой следующий матч «Спартак» проведет в среду в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». Начало — в 20.00 (мск).

Читайте также
 «Дикий стыд!» Бывшая жена Мамаева публично унизила футболиста, узнав о его новом романе с той, кому она доверяла
«Вас потому и замуж не зовут!» Современных женщин подвергли критике и призвали брать пример с гимнастки Утяшевой
CAS отклонил запрос Тимановской на допуск к Играм в Токио
Российские хоккеисты разгромили финнов на Кубке Глинки/Гретцки
Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию Олимпийских игр
«Он меня очень подвел»: российские борцы стартовали на Олимпиаде
Первый трансгендер в истории Олимпиад обратилась к МОК
Макгрегор проведет боксерский поединок в инвалидной коляске
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь