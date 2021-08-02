«Один до ста». «Спартак» представил проморолик нынешнего сезона
«Спартак» представил
«Спартак» представил
Данное видео частично связано со столетием московского клуба, которое будет праздноваться в апреле следующего года. Болельщики могут увидеть много кадров из истории клуба, которая плавно переносит зрителей из прошлого века в нынешнее время.
«Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждем на стадионе», — сообщается в подписи к видео.
Свой следующий матч «Спартак» проведет в среду в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». Начало — в 20.00 (мск).