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21:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Арбитр РПЛ Иванов объяснил, почему футболистов не удаляют за матерные выражения

Российский арбитр Сергей Иванов, работающий на матчах РПЛ, рассказал о трактовке ситуаций, когда футболисты употребляют матерные слова, запрещённые правилами футбола.

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Источник: РИА "Новости"

«По правилам футбола мат вообще запрещён, но мы за каждое матерное слово не даём красную карточку, потому что мы бы тогда не закончили ни одну игру, наверное. Ни в какой лиге причём.

Конечно, у судей нулевая толерантность оскорблений, именно когда они направлены в твою сторону. Но на этом уровне не бывает такого. Нет такого, что кто-то подошёл и в лицо тебя матом оскорбил. Если это оскорбление — это однозначно красная карточка.

Бывает очень много моментов, когда эмоции какие-то. Понятно, что нам неприятно, когда не соглашаются с нашими решениями. Но это часть футбола. Игрок, когда ему тяжело, когда он в пылу борьбы, чаще всего имеет другое мнение. Если вдруг ты считаешь, что он нарушил, то он, скорее всего, считает, что не нарушил. И вот этот баланс соблюсти, именно найти контакт с каждым футболистом и в принципе с командой — это одна из задач судей. Мы же не просто фиксаторы.

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Весь процесс, который идёт — очень многое зависит от судьи, в каком русле пойдёт игра. Будет много борьбы, немного. Хотя в конечном итоге тебя, как судью, будут судить по двум-трём-четырём решениям, которые ты принял либо хорошо, либо плохо, — сказал Иванов в ролике на YouTube-канале «РФС ТВ».

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