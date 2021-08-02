Арбитр РПЛ Иванов объяснил, почему футболистов не удаляют за матерные выражения

«По правилам футбола мат вообще запрещён, но мы за каждое матерное слово не даём красную карточку, потому что мы бы тогда не закончили ни одну игру, наверное. Ни в какой лиге причём.

Конечно, у судей нулевая толерантность оскорблений, именно когда они направлены в твою сторону. Но на этом уровне не бывает такого. Нет такого, что кто-то подошёл и в лицо тебя матом оскорбил. Если это оскорбление — это однозначно красная карточка.