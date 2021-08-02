«Краснодар» красочно представил Крыховяка: видео

Польский футболист вместе с генеральным директором Владимиром Хашигом прогулялись по стадиону и в офисе клуба подписали трехлетнее соглашение. На табло Крыховяка встретила надпись: «Приветствуем в «Краснодаре».

Гжегож Крыховяк играл в «Локомотиве» с 2018 года, куда перешел из «ПСЖ» сначала на правах аренды, а в 2019 году москвичи выкупили 31-летнего поляка за 12 млн евро. Всего за «Локомотив» полузащитник провел 109 матчей, забил 23 гола и отдал 15 результативных передач.