Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Сочи
12
Футбол. Сборные
14:00
Австралия
Швеция
01
Футбол. Сборные
11:00
США
Канада
01
Футбол. Еврокубки
3.08
Мальме
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
3.08
Спарта П
Монако
Футбол. Еврокубки
3.08
ЧФР
Янг Бойз
Все события
Фоторепортажи
25Олимпиада в Токио: все чемпионы 1 августа
16Бабочка на счастье: Палюченкова и Рублев переиграли Веснину и Карацева в нашем финале Олимпиады
21:18 (мск), источник: ТАСС

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов»

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинул аналогичный пост в «Ростове». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ростов
РоссияПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, подписав контракт до конца текущего календарного года с возможностью продления. Спустя три дня президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил ТАСС, что выступает против совмещения постов в сборной и клубе, но РФС пошел навстречу Карпину, не пожелавшему бросать «Ростов» на старте нового сезона. Сам Карпин отмечал, что ему будет эмоционально непросто совмещать посты.

«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера “Ростова”. Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК “Ростов”, и для сборной России», — сказал Карпин.

Читайте также
«На долгосрочное совмещение не согласились бы ни я, ни РФС»Карпин — о назначении в сборную, Дзюбе и лимите на легионеров

«У нас состоялась встреча с Валерием Георгиевичем Карпиным, по итогам которой мы пришли к мнению, что в этой ситуации лучшим вариантом, как для «Ростова», так и для Валерия Георгиевича, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России без совмещения. Для меня это было тяжелое решение, так как Валерий Георгиевич еще и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба «Ростов», — отметил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Карпин возглавлял «Ростов» 3 года 8 месяцев — дольше всех из текущих тренеров команд Тинькофф — Российской премьер-лиги. Ранее специалист работал в московском «Спартаке» (2009−2012, 2012−2014), испанской «Мальорке» (2014−2015) и армавирском «Торпедо» (2015−2016). Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.

«Ростов» в двух первых матчах чемпионата России потерпел два домашних поражения — от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4). Ростовчане располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

Читайте также
 Ефимова раскритиковала организаторов Олимпиады: деньги решают все, и на спортсменов глубоко...
"Глаз ничего не видел, но я пошла драться за медаль"
CAS отклонил запрос Тимановской на допуск к Играм в Токио
Российские хоккеисты разгромили финнов на Кубке Глинки/Гретцки
Светлана Хоркина оценила выступление российских гимнастов на ОИ
Руй Витория сравнил «Спартак» и «Бенфику» перед матчем в ЛЧ
Лука Дончич получит контракт на 200 миллионов долларов после ОИ
Макгрегор проведет боксерский поединок в инвалидной коляске
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь