Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов»

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23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, подписав контракт до конца текущего календарного года с возможностью продления. Спустя три дня президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил ТАСС, что выступает против совмещения постов в сборной и клубе, но РФС пошел навстречу Карпину, не пожелавшему бросать «Ростов» на старте нового сезона. Сам Карпин отмечал, что ему будет эмоционально непросто совмещать посты.

«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера “Ростова”. Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК “Ростов”, и для сборной России», — сказал Карпин.

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«У нас состоялась встреча с Валерием Георгиевичем Карпиным, по итогам которой мы пришли к мнению, что в этой ситуации лучшим вариантом, как для «Ростова», так и для Валерия Георгиевича, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России без совмещения. Для меня это было тяжелое решение, так как Валерий Георгиевич еще и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба «Ростов», — отметил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Карпин возглавлял «Ростов» 3 года 8 месяцев — дольше всех из текущих тренеров команд Тинькофф — Российской премьер-лиги. Ранее специалист работал в московском «Спартаке» (2009−2012, 2012−2014), испанской «Мальорке» (2014−2015) и армавирском «Торпедо» (2015−2016). Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.