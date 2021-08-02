Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов»
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинул аналогичный пост в «Ростове». Об этом сообщает
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинул аналогичный пост в «Ростове». Об этом сообщает
23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, подписав контракт до конца текущего календарного года с возможностью продления. Спустя три дня президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил ТАСС, что выступает против совмещения постов в сборной и клубе, но РФС пошел навстречу Карпину, не пожелавшему бросать «Ростов» на старте нового сезона. Сам Карпин отмечал, что ему будет эмоционально непросто совмещать посты.
«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера “Ростова”. Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК “Ростов”, и для сборной России», — сказал Карпин.
«У нас состоялась встреча с Валерием Георгиевичем Карпиным, по итогам которой мы пришли к мнению, что в этой ситуации лучшим вариантом, как для «Ростова», так и для Валерия Георгиевича, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России без совмещения. Для меня это было тяжелое решение, так как Валерий Георгиевич еще и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба «Ростов», — отметил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.
Карпин возглавлял «Ростов» 3 года 8 месяцев — дольше всех из текущих тренеров команд Тинькофф — Российской
«Ростов» в двух первых матчах чемпионата России потерпел два домашних поражения — от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4). Ростовчане располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.