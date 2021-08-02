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2 августа, источник: Чемпионат.com

Валерий Карпин выступил с заявлением после ухода из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил с заявлением после ухода из «Ростова».

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Источник: Чемпионат.com

«Друзья! Болельщики футбольного клуба «Ростов»! Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК «Ростов», и для сборной России.

Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьёзную ответственность, тяжёлую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

Сегодня у нас состоялся откровенный разговор с президентом «Ростова» Арташесом Владимировичем Арутюнянцем. Мы говорили не как президент и главный тренер. Прежде всего мы близкие друзья, у которых не существует секретов друг от друга. Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как и для «Ростова», так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения.

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Ростов-на-Дону — город, который я полюбил всем сердцем, город, подаривший мне много счастливых лет и, что тоже важно, двух дочерей-ростовчанок. Футбольный клуб «Ростов» был, есть и будет в моём сердце, и при этом я не прощаюсь. Ростовская область, город, клуб, болельщики — здесь всё стало для меня родным и уютным. Я ухожу с должности главного тренера «Ростова», но я остаюсь в Ростове-на-Дону.

Хотел бы поблагодарить Арташеса Владимировича за предоставленную возможность оставаться столько времени у руля такого замечательного клуба, как «Ростов». Мне было оказано поистине безграничное доверие, поддержка. Арташес Владимирович — лучший президент, но, что ещё важнее, друг, на которого я всегда могу положиться.

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Большое спасибо болельщикам за ту любовь и поддержку, которую они оказывают и, уверен, будут оказывать команде, мне и моей семье.

Хочу поблагодарить руководство, игроков и сотрудников клуба, а также всех, кто был с командой все эти годы. Отдельная благодарность губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву за поддержку и помощь на протяжении этого времени.

Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжёлое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий — простите. Мы старались. Делали всё, как умеем, и всё, что в наших силах. Спасибо вам!" — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

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