Мостовой считает, что Карпин вслед за «Ростовом» может покинуть и сборную России

В понедельник «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. 23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, подписав контракт до конца текущего календарного года.

«Не кажется, что это смешно? В том плане, что это можно было сделать в тот момент, когда назначали на пост главного тренера сборной России. Я тогда говорил, что совмещать посты нельзя. Просто смешно, что хотят, то и делают, захотели — совмещают, захотели — убрали», — отметил Мостовой.

«Для меня это не было ожидаемо. Когда говорят, что будет совмещать до декабря, то это неправильно, изначально эта ситуация неправильная, когда захотели, назначили с совмещением, а потом захотели и убрали. Станет ли это плюсом для Карпина и сборной? А зачем это сейчас, тогда можно и из сборной уходить», — добавил собеседник агентства.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, ранее специалист работал в московском «Спартаке» (2009−2012, 2012−2014), испанской «Мальорке» (2014−2015) и армавирском «Торпедо» (2015−2016). Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.