Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Сочи
12
Футбол. Сборные
14:00
Австралия
Швеция
01
Футбол. Сборные
11:00
США
Канада
01
Футбол. Еврокубки
3.08
Мальме
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
3.08
Спарта П
Монако
Футбол. Еврокубки
3.08
ЧФР
Янг Бойз
Все события
Фоторепортажи
25Олимпиада в Токио: все чемпионы 1 августа
20Олимпиада в Токио: все чемпионы 2 августа
22:23 (мск), источник: ТАСС

Мостовой считает, что Карпин вслед за «Ростовом» может покинуть и сборную России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Валерий Карпин после ухода из «Ростова» может покинуть и пост главного тренера сборной России по футболу. Такое мнение высказал ТАСС бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

Россия
РостовПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. 23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, подписав контракт до конца текущего календарного года.

«Не кажется, что это смешно? В том плане, что это можно было сделать в тот момент, когда назначали на пост главного тренера сборной России. Я тогда говорил, что совмещать посты нельзя. Просто смешно, что хотят, то и делают, захотели — совмещают, захотели — убрали», — отметил Мостовой.

Фоторепортаж
Карпин в сборной России: памятные моменты

«Для меня это не было ожидаемо. Когда говорят, что будет совмещать до декабря, то это неправильно, изначально эта ситуация неправильная, когда захотели, назначили с совмещением, а потом захотели и убрали. Станет ли это плюсом для Карпина и сборной? А зачем это сейчас, тогда можно и из сборной уходить», — добавил собеседник агентства.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, ранее специалист работал в московском «Спартаке» (2009−2012, 2012−2014), испанской «Мальорке» (2014−2015) и армавирском «Торпедо» (2015−2016). Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.

«Ростов» в двух первых матчах чемпионата России потерпел два домашних поражения от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4). Ростовчане располагаются на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице.

Читайте также
 Ефимова раскритиковала организаторов Олимпиады: деньги решают все, и на спортсменов глубоко...
"Глаз ничего не видел, но я пошла драться за медаль"
Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов»
Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК
Руй Витория сравнил «Спартак» и «Бенфику» перед матчем в ЛЧ
Светлана Хоркина оценила выступление российских гимнастов на ОИ
«Краснодар» красочно представил Гжегожа Крыховяка (видео)
Российская шахматистка стала победительницей Кубка мира
Арустамян назвал игроков, которых Рангник хочет купить в «Локо»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь