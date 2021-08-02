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2 августа, источник: Sport24

«Сочи» на выезде обыграл «Ахмат», одержав первую победу в новом сезоне РПЛ

В Грозном завершился матч 2-го тура российской Премьер-лиги. «Ахмат» принимал «Сочи» и потерпел поражение (1:2). Эта победа стала для сочинцев первой в сезоне-2021/22.

Ахмат
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Гости ушли на перерыв, ведя в счете. На 26-й минуте Даниил Уткин отправил мяч в собственные ворота. Спустя час игры Марко Дуганджич сделал счет 2:0.

«Ахмат» отыграл один мяч в конце встречи. На 86-й минуте отличился Габриэль Янку, но уйти от поражения грозненцы не смогли.

«Сочи» с 3 очками занимает 7-е место в РПЛ. В активе «Ахмата» столько же очков и 10-я позиция.

Ахмат
1:2
Первый тайм: 0:1
Сочи
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