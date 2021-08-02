«Сочи» на выезде обыграл «Ахмат», одержав первую победу в новом сезоне РПЛ

Гости ушли на перерыв, ведя в счете. На 26-й минуте Даниил Уткин отправил мяч в собственные ворота. Спустя час игры Марко Дуганджич сделал счет 2:0.

«Ахмат» отыграл один мяч в конце встречи. На 86-й минуте отличился Габриэль Янку, но уйти от поражения грозненцы не смогли.