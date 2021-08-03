Выползшая на поле змея остановила матч «Ахмат» — «Сочи». Видео
ФК «Сочи» накануне взял первые три очка в новом сезоне РПЛ. Черноморский клуб в гостях обыграл грозненский «Ахмат» (2:1).
Ахмат
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ФК «Сочи» накануне взял первые три очка в новом сезоне РПЛ. Черноморский клуб в гостях обыграл грозненский «Ахмат» (2:1).
Счет в игре открыл воспитанник клубной академии «Краснодара» Даниил Уткин. Досадная ошибка молодого игрока привела к автоголу — пытаясь отбить подачу Нобоа, футболист отправил мяч в собственные ворота.
В середине второго тайма гости удвоили преимущество — на 59-й минуте отличился Марко Дуганджич.
На последних минутах матча хозяева поля сократили отставание благодаря голу Габриэля Янку, но избежать поражения команда не смогла.
Однако не только счет в игре запомнится болельщикам обоих клубов. В ходе матча на футбольное поле выползла змея, и арбитр был вынужден приостановить игру, чтобы выпроводить ползучего гостя за пределы площадки. Рептилию с помощью вил унесли работники клуба.
По итогам двух игр «Сочи» занимает 6 место в турнирной таблице российского чемпионата. У команды с черноморского побережья Кубани в активе одно поражение и одна победа.