Крыховяк — об уходе из «Локомотива»: Решение о трансфере было принято за моей спиной

«Это были потрясающие 3 года, когда я представлял “Локомотив”. Большие матчи, Лига чемпионов и самое главное 3 трофея. Я познакомился с замечательными людьми и познакомился с русским гостеприимством.



Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол, и мне нужно двигаться вперед. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, игроков и больше всего болельщиков, которые были с нами за хорошее и плохое.



Спасибо двум замечательным тренерам, Юрию Семину, который доверял мне в тяжелые времена, и Марко Николичу, которому я желаю успехов в новом сезоне, я большой поклонник вашего сербского характера. Мне было очень приятно быть железнодорожником», — написал Крыховяк.