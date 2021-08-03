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13:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Крыховяк — об уходе из «Локомотива»: Решение о трансфере было принято за моей спиной

Полузащитник Гжегож Крыховяк обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в «Краснодар».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее, 2 августа, «быки» объявили о трансфере 31-летнего польского футболиста из московского клуба. Контракт с хавбеком подписан до конца июня 2024 года.

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«Это были потрясающие 3 года, когда я представлял “Локомотив”. Большие матчи, Лига чемпионов и самое главное 3 трофея. Я познакомился с замечательными людьми и познакомился с русским гостеприимством.

Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол, и мне нужно двигаться вперед. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, игроков и больше всего болельщиков, которые были с нами за хорошее и плохое.

Спасибо двум замечательным тренерам, Юрию Семину, который доверял мне в тяжелые времена, и Марко Николичу, которому я желаю успехов в новом сезоне, я большой поклонник вашего сербского характера. Мне было очень приятно быть железнодорожником», — написал Крыховяк.

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В составе железнодорожников Крыховяк выступал с августа 2018 года и провел за команду 109 матчей, забив 23 гола. Вместе с «Локомотивом» он дважды выигрывал Кубок России (2018/19, 2020/21), Суперкубок (2019), два раза становился серебряным (2018/19 и 2019/20) и бронзовым призером (2020/21) страны.

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