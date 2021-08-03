Крыховяк об уходе из «Локо»: Тот факт, что новое руководство повело себя не по-мужски, говорит о них, а не обо мне

— Меня удивляет, что клубы ставят футболистов в такие ситуации. Почему они не сказали раньше, чтобы ты нашел что-нибудь другое?

— Что касается самого решения — нечего грозиться. Изменилась стратегия, таков футбол. Тот факт, что новые люди [в руководстве] повели себя не как мужчины, говорит о них, а не обо мне.