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16:50 (мск), источник: Sports.Ru

Крыховяк об уходе из «Локо»: Тот факт, что новое руководство повело себя не по-мужски, говорит о них, а не обо мне

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался о своем уходе из «Локомотива».

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Источник: РИА "Новости"

— Меня удивляет, что клубы ставят футболистов в такие ситуации. Почему они не сказали раньше, чтобы ты нашел что-нибудь другое?

— Что касается самого решения — нечего грозиться. Изменилась стратегия, таков футбол. Тот факт, что новые люди [в руководстве] повели себя не как мужчины, говорит о них, а не обо мне.

Я мог бы остаться [в «Локомотиве"] и на один год, но «Краснодар» предложил, на мой взгляд, лучший проект и обезопасил меня трехлетним контрактом. А я не хотел 12 месяцев думать о том, что будет, если я получу травму, — написал Крыховяк.

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