Крыховяк об уходе из «Локо»: Тот факт, что новое руководство повело себя не по-мужски, говорит о них, а не обо мне

— Меня удивляет, что клубы ставят футболистов в такие ситуации. Почему они не сказали раньше, чтобы ты нашел что-нибудь другое?
— Что касается самого решения — нечего грозиться. Изменилась стратегия, таков футбол. Тот факт, что новые люди [в руководстве] повели себя не как мужчины, говорит о них, а не обо мне.
Я мог бы остаться [в «Локомотиве"] и на один год, но «Краснодар» предложил, на мой взгляд, лучший проект и обезопасил меня трехлетним контрактом. А я не хотел 12 месяцев думать о том, что будет, если я получу травму, — написал Крыховяк.