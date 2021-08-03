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19:55 (мск), источник: Sports.Ru

«Решение приняли за моей спиной». Все об уходе Крыховяка из «Локо» (рассрочка с «ПСЖ» и разгрузка зарплат)

Нащупываем логику.

Локомотив
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Гжегож Крыховяк официально стал игроком «Краснодара», контракт — до 2024 года. По данным «Чемпионата», за 31-летнего хавбека краснодарцы заплатили «Локомотиву» 2,5 млн евро плюс бонусы.

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Кажется, что сделкой все остались довольны. «Краснодар» получил топ-игрока РПЛ за довольно скромную сумму, а «Локо» скинул часть финансовой нагрузки.

Расшифровываем:

• В 2018-м «Локомотив» арендовал Крыховяка у «ПСЖ» на один сезон за миллион евро, а через год — выкупил его. Сделка — 9 миллионов евро в рассрочку на четыре года.

Бывший спортивный директор «Локо» Эрик Штоффельсхаус открыто рассказывал об условиях выплаты: «Два года по 2,5 миллиона, еще два — по два».

То есть в 2019-м и 2020-м «Локо» выплатил по 2,5 миллиона евро, а в этом и следующем должен перечислить еще по 2.

• Продав Крыховяка, «Локо» может сразу погасить рассрочку перед «ПСЖ», но может и направить деньги на другие покупки.

• Плюс «Локомотив» разгрузил зарплатную ведомость, избавившись от контракта на 3 млн евро в год.

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• Сделка укладывается в вырисовывающуюся ставку Рангника на игроков помоложе.

У Крыховяка оставался год по контракту. И если планов продлевать его не было, то какая-то логика в продаже и сокращении ведомости прямо сейчас есть.

Хотя «Локомотив» ничего не комментирует, все мы знаем только со слов Нобеля Арустамяна: «Локомотив» вообще не предлагал Крыховяку продление контракта. Ничего плохого в продаже Крыховяка нет, нормально, когда команда хочет омолодить состав. У меня простой вопрос к «Локомотиву»: с чем связан уход футболистов? С оптимизацией расходов или это философия Рангника, который сказал: «Всех, кому больше 25 лет, мы продаем и берем молодых».

По информации Арустамяна, новый технический директор «Локо» Томас Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал футболистов «Локо». Помимо Крыховяка в этот список попали 31-летний Смолов, 30-летний Пабло, 27-летний Живоглядов, 25-летний Миранчук и 24-летний Баринов.

«Что это значит, мне непонятно, — озвучивает общее мнение по ситуации Нобель. — Либо у «Локомотива» серьезные проблемы с финансами и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента — то есть, Ральфа Рангника. Либо это идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в «Спартаке».

3 года, которые я провел в «Локомотиве», были потрясающими. Большие матчи, Лига чемпионов и, что самое главное, 3 трофея. Я познакомился с замечательными людьми и узнал о русском гостеприимстве. Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол, и мне нужно двигаться вперед.
Гжегож Крыховяк
футболист «Краснодара»

Клуб пока ничего не объясняет, отвечает только мемами про собаку, лающую на поезд:

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Кажется, «Локо» не только продает, но и собирается покупать. Сообщалось, что в лонглист Рангника вошли 16-летний Сергей Пиняев, 18-летний Арсен Захарян, 19-летний Константин Тюкавин, 22-летний Наир Тикнизян и 23-летний Денис Макаров.

Пока ближе всех переход Тикнизяна из ЦСКА. У Арустамяна есть детали и здесь: «“Локо” поднял совокупное предложение ЦСКА за Тикнизяна до пяти млн евро. Сам Наир получит улучшенный контракт. В июне он продлил соглашение с ЦСКА и по нему получает два с половиной млн рублей в месяц. “Локо” готов платить еще больше».

Азатхан Чекабаев

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