Назван кандидат на замену Карпина в «Ростове»

Представители клуба уже связывались с Галактионовым относительно возможного сотрудничества. Приглашение специалиста в «Ростов» рассматривается как часть сделки по приходу Валерия Карпина на тренерский мостик в сборной России.

2 августа стало известно, что Карпин покинул «Ростов». Специалист отказался от совмещения постов и принял решение сосредоточиться на работе в сборной России.

Карпин возглавил национальную команду 23 июля. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, под руководством которого сборная не сумела выйти из группы на чемпионате Европы.