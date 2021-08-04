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10:46 (мск), источник: Sport24

В «Ростове» приняли решение по новому главному тренеру

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб определился с кандидатурой нового главного тренера.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

2 августа «Ростов» сообщил, что клуб и Валерий Карпин приняли обоюдное решение о расторжении контракта. Карпин отметил, что для «Ростова» и сборной России лучшим вариантом будет его работа без совмещения.

«Ростов» определился с кандидатурой нового главного тренера. Мы представим его в течение нескольких дней", — сказал Арутюнянц в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

Карпин руководил «Ростовом» с 2017 года. В первых двух турах РПЛ ростовчане потерпели два поражения. Всего под руководством Карпина за 3,5 года «Ростов» провел 111 матчей, одержал 42 победы, 29 раз сыграл вничью и потерпел 40 поражений. В прошлом сезоне ростовчане заняли 9-е место в РПЛ.

Ранее стало известно, что «Ростов» рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона, а также черногорца Миодрага Божовича.

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