В «Ростове» приняли решение по новому главному тренеру

2 августа «Ростов» сообщил, что клуб и Валерий Карпин приняли обоюдное решение о расторжении контракта. Карпин отметил, что для «Ростова» и сборной России лучшим вариантом будет его работа без совмещения.

«Ростов» определился с кандидатурой нового главного тренера. Мы представим его в течение нескольких дней", — сказал Арутюнянц в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

Карпин руководил «Ростовом» с 2017 года. В первых двух турах РПЛ ростовчане потерпели два поражения. Всего под руководством Карпина за 3,5 года «Ростов» провел 111 матчей, одержал 42 победы, 29 раз сыграл вничью и потерпел 40 поражений. В прошлом сезоне ростовчане заняли 9-е место в РПЛ.