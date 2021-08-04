Наир Тикнизян перешел в «Локомотив»
Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян стал игроком «Локомотива», сообщает
Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян стал игроком «Локомотива», сообщает
22-летний полузащитник является воспитанником академии ЦСКА. В минувшем сезоне он сыграл 33 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт Тикнизяна с ЦСКА был рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что железнодорожники увеличили совокупное предложение по 22-летнему футболисту до € 5 млн. Сам Тикнизян должен получить улучшенный контракт. По условиям соглашения с ЦСКА, подписанного в июне этого года, Наир получал 2,5 млн рублей в месяц. Железнодорожники готовы платить ему больше.