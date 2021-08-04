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11:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Наир Тикнизян перешел в «Локомотив»

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян стал игроком «Локомотива», сообщает пресс-служба армейцев.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

22-летний полузащитник является воспитанником академии ЦСКА. В минувшем сезоне он сыграл 33 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт Тикнизяна с ЦСКА был рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне провёл один матч в Российской Премьер-Лиге — с «Локомотивом» (1:2).

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Ранее сообщалось, что железнодорожники увеличили совокупное предложение по 22-летнему футболисту до € 5 млн. Сам Тикнизян должен получить улучшенный контракт. По условиям соглашения с ЦСКА, подписанного в июне этого года, Наир получал 2,5 млн рублей в месяц. Железнодорожники готовы платить ему больше.

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