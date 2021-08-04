Юрий Семин официально назначен главным тренером ФК «Ростов»
Контракт с ним подписан на два года.
Контракт с ним подписан на два года.
Футбольный клуб «Ростов» официально объявил о том, что новым главным тренером команды станет Юрий Сёмин. Контракт со специалистом заключён на два года.
«Юрий Сёмин — один из самых титулованных тренеров в отечественном футболе. На его счету три чемпионских титула с московским “Локомотивом”, шесть выигранных Кубков России. Также среди достижений Юрия Павловича значатся успешные результаты в еврокубках», — отметили в
Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016 по 2020 год.
Валерий Карпин, который был наставником ФК «Ростов» с декабря 2017 года, ушёл 2 августа, чтобы сконцентрироваться на работе главным тренером сборной России. До этого первых два домашних матча ФК «Ростов» проиграл.