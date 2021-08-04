Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Енисей
Акрон
00
Футбол. Кубок России
17:00
Металлург Лп
Текстильщик
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
Томь
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь
Кубань
Футбол. Кубок России
19:00
Торпедо М
СКА-Хабаровск
Футбол. Еврокубки
20:00
Спартак
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Легия
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Славия Пр
Все события
Фоторепортажи
20Олимпиада в Токио: все чемпионы 2 августа
14Волейболист сборной России пробил ногой рекламный щит на Олимпиаде в Токио
12:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Юрий Семин официально назначен главным тренером ФК «Ростов»

Контракт с ним подписан на два года.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Футбольный клуб «Ростов» официально объявил о том, что новым главным тренером команды станет Юрий Сёмин. Контракт со специалистом заключён на два года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Юрий Сёмин — один из самых титулованных тренеров в отечественном футболе. На его счету три чемпионских титула с московским “Локомотивом”, шесть выигранных Кубков России. Также среди достижений Юрия Павловича значатся успешные результаты в еврокубках», — отметили в пресс-службе «жёлто-синих».

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016 по 2020 год.

Валерий Карпин, который был наставником ФК «Ростов» с декабря 2017 года, ушёл 2 августа, чтобы сконцентрироваться на работе главным тренером сборной России. До этого первых два домашних матча ФК «Ростов» проиграл.

 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
«Спартак» часто позорится в отборе еврокубков: 1 успех за 14 лет
Василий Уткин о Семине: Или получится интересно, или хоть поржем
«Шахтер» близок к дуэли с «Монако» — и другие итоги отбора ЛЧ
Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов
Сломанный череп, имя в честь кокоса. Школьницы пишут историю ОИ
Семин после «Локо»: линия одежды, путешествия, критика Кикнадзе
Борец Жан Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь