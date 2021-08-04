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12:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрий Семин возглавил «Ростов»

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин возглавил «Ростов», сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 74-летним специалистом подписан на два года.

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В понедельник пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин, в июле возглавивший сборную России.

Семин тренировал московский «Локомотив» в 1986—1990, 1992−2005, 2009−2010 и 2016−2020 годах, трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Также он возглавлял сборную России, московское «Динамо», киевское «Динамо» и другие команды.

«Ростов» в новом сезоне чемпионата России стартовал с двух поражений — от петербургского «Зенита» и московского «Динамо».

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