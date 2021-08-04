Юрий Семин возглавил «Ростов»

Контракт с 74-летним специалистом подписан на два года.

Семин тренировал московский «Локомотив» в 1986—1990, 1992−2005, 2009−2010 и 2016−2020 годах, трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Также он возглавлял сборную России, московское «Динамо», киевское «Динамо» и другие команды.