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13:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-президент «Локомотива»: Семин — энергетик. Он усилит «Ростов» духом и заряженностью

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на назначение бывшего наставника железнодорожников Юрия Сёмина на пост главного тренера «Ростова».

Ростов
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Источник: РИА "Новости"
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«Карпин создал эту команду, определённый стиль игры “Ростова”, но в последних двух матчах у ребят не горели глаза.

Сёмин, безусловно, усилит команду духом, заряженностью на игру. Это он делать умеет хорошо, ломать сразу Юрий Павлович ничего не будет, будет пользоваться тем, что наработал Карпин, добавив своё.

“Ростов” встряхнётся и покажет, на что способен. Сёмин — энергетик, не представляю более энергичного человека в его возрасте. Он не сидит на месте. Не сомневаюсь, что физических и эмоциональных сил для тренерской работы у Сёмина предостаточно», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сёмин покинул «Локомотив» в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

Предыдущий наставник «Ростова» Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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