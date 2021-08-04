Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Акрон
Футбол. Кубок России
17:00
Металлург Лп
Текстильщик
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
Томь
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь
Кубань
Футбол. Кубок России
19:00
Торпедо М
СКА-Хабаровск
Футбол. Еврокубки
20:00
Спартак
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Легия
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Славия Пр
Все события
Фоторепортажи
14Волейболист сборной России пробил ногой рекламный щит на Олимпиаде в Токио
16Токио-2020: лучшие кадры 3 августа
13:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин — о назначении Семина в «Ростов»: Или получится интересно, или хоть поржем

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера «Ростова».

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Юрий Семин возглавил «Ростов»

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Юрия Сёмина на пост главного тренера «Ростова».

«Сёмин принимает “Ростов”! Ну вот и замечательно. А то скучнеть как-то стало. Для нас ситуация win-win — или получится интересно, или хоть поржём», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

Предыдущий наставник «Ростова» Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Спартак» часто позорится в отборе еврокубков: 1 успех за 14 лет
«Шахтер» близок к дуэли с «Монако» — и другие итоги отбора ЛЧ
Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов
Сломанный череп, имя в честь кокоса. Школьницы пишут историю ОИ
Семин после «Локо»: линия одежды, путешествия, критика Кикнадзе
«Почти коснулся своей заветной мечты». Лешкуов – о вылете с ОИ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь