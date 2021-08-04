Василий Уткин — о назначении Семина в «Ростов»: Или получится интересно, или хоть поржем
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера «Ростова».
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера «Ростова».
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Юрия Сёмина на пост главного тренера «Ростова».
«Сёмин принимает “Ростов”! Ну вот и замечательно. А то скучнеть
Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.
Предыдущий наставник «Ростова» Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.